Рига, 5 октября, 2022, 13:28 — ИА Регнум.

Трактор

Похитители в Латвии выкрали системы GPS-навигации из тракторов на сумму 200 000 евро, удалось задержать троих злоумышленников. Об этом сообщил Telegram-канал портала BaltNews со ссылкой на Госполицию страны.

По данным полиции, в волости Яунберзес 8 мая 2022 года была украдена система GPS, цена которой — 10 200 евро. В тот же день злоумышленники отправились в волость Ливберзес, где в одном из хозяйств сняли с сельскохозяйственной техники оборудование на 24 879 евро, а в другом — на 12 874 евро.

Очередная кража была совершена 11 мая, когда все те же лица наведались на предприятие и сняли с припаркованных там комбайнов мониторы, радио и прочую технику на 11 774 евро. В волости Платонес грабители забрали с тракторов мониторы и антенны GPS общей стоимостью 40 505 евро.

Полиция отмечает, что в общей сложности воры обокрали 12 предприятий и хозяйств в латвийских регионах.

Выражена надежда, что после задержания группы преступников подобные случаи прекратятся.