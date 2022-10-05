Ростов-на-Дону, , 13:27 — REGNUM Ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко подписал постановление о ликвидации городского управления здравоохранения. Документ опубликован на сайте администрации Ростова-на-Дону.

Здание администрации Ростова-на-Дону Екатерина Булатова © ИА REGNUM

«Ликвидировать муниципальное казенное учреждение «Управление здравоохранения города Ростова-на-Дону» до 1 июня 2023 года», — сказано в документе.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону взамен горздраву появится управление по организации медицинской помощи, куда перейдут сотрудники горздрава.

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