Ростов-на-Дону, 5 октября, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко подписал постановление о ликвидации городского управления здравоохранения. Документ опубликован на сайте администрации Ростова-на-Дону.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Здание администрации Ростова-на-Дону

«Ликвидировать муниципальное казенное учреждение «Управление здравоохранения города Ростова-на-Дону» до 1 июня 2023 года», — сказано в документе.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону взамен горздраву появится управление по организации медицинской помощи, куда перейдут сотрудники горздрава.