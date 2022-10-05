Шебекинский район, Белгородская область, 5 октября, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Ранение руки получил накануне поздно ночью 16-летний подросток в селе Сурково Шебекинского городского округа, сообщил 5 октября в своём телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

56.rosguard.gov.ru Граната

В руках у школьника взорвался запал гранаты. Мальчика госпитализировали, ему частично ампутировали три пальца правой руки. Состояние ребёнка стабильное.

«Уважаемые взрослые! Учителя, родители, тренеры, воспитатели, соседи, знакомые или просто проходящие мимо и видящие, что с ребёнком может произойти беда, уделите особое внимание детям, тому, где они находятся, чем занимаются, тем более что во многих школах введён дистанционный формат обучения. Напомните им, что нельзя брать в руки опасные предметы! Если вы что-то заметили или это привлекло ваше внимание, пожалуйста, сначала отойдите на безопасное расстояние и сразу же звоните по телефону единой диспетчерской службы 112», — обратился к жителям глава региона.

Следственные органы устанавливают, каким образом у ребёнка оказался взрывоопасный предмет.