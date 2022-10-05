Ангарск, Иркутская область, , 13:25 — REGNUM Министерство здравоохранения Иркутской области 5 октября опровергло появившуюся в ряде телеграм-каналов новость о сокращении 100 ставок в Ангарской городской больнице. Информация не соответствует действительности, сообщает телеграм-канал ведомства.

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Также известно, что 21 сентября приказом №1 ОГАУЗ «Ангарская городская больница» было утверждено новое штатное расписание. По результатам заседания комиссии по определению преимущественного права оставления на работе в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации решено, что под сокращение попадает административно-хозяйственный персонал и дублирующие должности, которые имелись в каждом ЛПУ.

«Медицинскому персоналу по дублирующим должностям, которые подлежат сокращению, предложены все свободные вакансии. Сотрудники, которые не захотят перевестись на вакантные должности будут сокращены. Под сокращение попадает менее 30 человек. Выплаты работникам, подлежащим сокращению, будут произведены за счет всех источников финансирования», — пояснили в минздраве региона. Также отмечается, что отмены стимулирующих выплат в ОГАУЗ «Ангарская городская больница» не производилась.

Как сообщало ИА REGNUM, похожая ситуация с увольнениями в июне 2020 года произошла в Алтайском крае. Дошло до того, что коллектив врачей ортопедического отделения Центра охраны материнства и детства Алтайского края, которому ранее, по свидетельству заведующего Арсена Осипова, в результате сокращения были предложены ставки уборщиков и дворников, был вынужден извиняться перед главврачом — за юридическую безграмотность.

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