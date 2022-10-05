Екатеринбург, 5 октября, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Исправительные колонии на севере Свердловской области продолжат работать до 2026 года. Об этом 5 октября в ходе брифинга заявила Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.

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По словам омбудсмена, свердловчанам, работающие в колониях, сохранят рабочие места. Исправительные учреждения будут работать как минимум до 2026 года.

«Я неоднократно обращалась и к правительству и к ФСИН с вопросом о возможности преобразования данных учреждений. Важно сохранить навыки людей работающих в этой системе, рабочие места, и найти баланс между интересами государства с сохранением казны и интересами людьми», — сказала Москалькова.

В ходе визита в Екатеринбург омбудсмен также заявила, что не получала жалоб на гибель мобилизованных в Еланском гарнизоне учебного центра Минобороны в Свердловской области.