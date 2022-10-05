Донецк, , 13:24 — REGNUM На границе Донецкой Народной Республике и Ростовской области с 5 октября прекращены таможенные процедуры. Об этом в своём телеграм-канале написал врио главы ДНР Денис Пушилин.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Пушилин подчеркнул, что 5 октября государственная граница между Россией и Донецкой Народной Республикой приобретает статус административной границы между субъектами РФ.

«Таким образом, с сегодняшнего дня таможенный контроль и таможенные операции в пунктах пропуска «Успенка — Матвеев-Курган», «Мариновка — Куйбышево», «Новоазовск — Весело-Вознесенка» и «Иловайск» не осуществляются. С 10:15 утра прекращены таможенные процедуры», — уточнил Денис Пушилин.

Он указал, что на границе ДНР и Ростовской области осуществляется только паспортный контроль и проверка на запрещённые к обороту предметы.