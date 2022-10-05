Москва, 5 октября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Российский предприниматель Евгений Пригожин болеет душой за происходящее и вносит свой вклад, заявил 5 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Господин Пригожин — гражданин России. Это главное и самое важное. Предприниматель, и вы знаете, что он болеет душой за то, что происходит, и вносит большой вклад, посильный, собственно, как это делают многие предприниматели в нашей стране», — сказал Песков журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пригожин признал создание в 2014 году группы, впоследствии получившей известность под названием «Вагнер».

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