Абу-Даби, 5 октября, 2022, 13:21 — ИА Регнум. На встрече ОПЕК+, которая состоится 5 октября, Объединенные Арабские Эмираты, скорее всего, поддержат сокращение добычи нефти, предложенное Саудовской Аравией и Россией, несмотря на сопротивление США и других западных держав. Об этом сообщает Financial Times.

The-free-rider.com Нефтедобыча

Два человека, знакомые с ходом обсуждения, сообщили журналистам FT, что ОАЭ поддержали предложение. Это имеет большое значение, поскольку эта страна является одним из самых влиятельных членов организации после Саудовской Аравии и России.

«Уважая их [США] мнение, организация тем не менее должна делать то, что в ее интересах», — сказал один из источников в ОПЕК из стран Персидского залива в преддверии встречи, на которой картель, как ожидается, объявит о планах по сокращению добычи на 1-2 млн баррелей в сутки или больше.

Этот же человек добавил, что с ОАЭ связывались США и другие западные державы, выступающие против этой меры, которая приведет к повышению цен на нефть.

Поддержка ОАЭ станет ударом по попыткам США воспрепятствовать сокращению нефтедобычи, которое, как заявил Белый дом, необязательно и предпринимается в опасное для мировой экономики время, когда она борется с энергетическим кризисом.

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи сказал, что одним из факторов, который определит решение ОПЕК+, будет риск рецессии.

«[Опек+] остается технической организацией, и очень важно, чтобы решение оставалось техническим, а не политическим, — заявил аль-Мазруи. — Исходя из этого, мы примем правильное решение, которое сочтем нужным. Рецессия — это вызов… один из фундаментальных факторов, на который мы все смотрим».