Москва, 5 октября, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Переформатирование специальной военной операции в контртеррористическую является прерогативой президента России Владимира Путина, на сегодняшний день таких решений не принималось. Об этом 5 октября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Василий Иванов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это целиком и полностью прерогатива верховного главнокомандующего, президента страны», — сказал Песков.

Он добавил, что на сегодняшний момент никаких таких решений не принималось, и речь идёт о специальной военной операции, которая продолжается.

Напомним, ранее многие эксперты высказали мнение, что специальная военная операция будет переформатирована в контртеррористическую после воссоединения Донбасса, Херсонщины и Запорожья с Россией.