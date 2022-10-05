Рига, , 13:20 — REGNUM

Суд

Ректор Латвийского Университета Индрикис Муйжниекс обвиняется в нанесении ущерба государственному вузу в размере 63 000 евро. Об этом сообщил латвийский портал bb. lv.

Во вторник, 4 октября, в Риге начался суд над Муйжниексом. Сам ректор своей вины не признал и не пошел на заключение досудебного соглашения с прокуратурой.

По версии прокуратуры Латвии, в 2019 году он заключил соглашение о прекращении трудовых отношений с четырьмя сотрудниками. И заплатил им выходное пособие в размере средней зарплаты за 4 месяца. Хотя закон, который оговаривает оклад в госучреждениях, подразумевает выплату в размере не более 70% от одной средней месячной зарплаты.

Ранее Госконтроль также признал проблемы в главном вузе страны с выплатами лицам, близким к ректору: «Мы констатировали, что в Латвийском университете есть нарушения в выплате компенсаций. В результате Госконтроль начал дело о возмещении убытков и сообщил в прокуратуру», — сообщил глава отдела Госконтроля по оценке нарушений Дайна Баха.

Первое заседание завершилось досрочно, сообщает издание. В письме суду адвокат подсудимого заявил, что он сейчас в отпуске. Из-за чего заседание было решено перенести на 11 ноября 2022 года.