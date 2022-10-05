Красноярск, , 13:20 — REGNUM Педагогов Красноярского края 5 октября поздравили с Днём учителя. Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, губернатор Александр Усс и председатель регионального Заксобрания Алексей Додатко пожелали учителям крепкого здоровья, бодрости духа, вдохновения, ярких профессиональных свершений.

Учитель в классе Дарья Антонова, ИА REGNUM

«Учитель — светлое слово. Это призвание требует лучших человеческих качеств — безграничной доброты, любви, терпения», — говорится в поздравлении.

Усс и Додатко подчеркнули, что педагоги Красноярья активно внедряют в свою работу передовые практики, разрабатывают авторские программы и методики. Их достижения отмечаются на высоком уровне.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве образования, в Красноярском крае учителями в школах работает 22 541 человек. Большинство из них — женщины (88%, 19 822 человека). Средний возраст учителей в крае — 45 лет. Молодых педагогов до 35 лет — около 24% (5391 человек). Почти 16% учителей старше 60 лет.

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