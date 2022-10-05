Новосибирск, 5 октября, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В Новосибирской области органы соцзащиты составят «социальные паспорта» семей мобилизованных — для оказания всех предусмотренных законодательством мер социальной поддержки. Об этом 5 октября сообщил заместитель губернатора Сергей Нелюбов.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

«Основная задача, поставленная губернатором, — органам соцзащиты составить «социальный паспорт» каждой семьи. Проводятся подворовые обходы, даны поручения органам соцзащиты и органам образования, — рассказал он. — Мы должны понимать состояние каждой семьи мобилизованного гражданина: какие есть потребности, есть ли на иждивении дети, какого возраста, какими мерами поддержки они пользуются, есть ли опекаемые граждане, есть ли проблемы по сопровождению кредитов. Эта работа будет вестись в постоянном режиме. Вопрос сопровождения семей является одним из основных».

При этом каждая семья может обратиться в органы соцзащиты самостоятельно, в заявительном порядке.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вскоре в Новосибирской области начнёт действовать новый комплекс мер социальной поддержки мобилизованных и членов их семей.

Читайте также: Семьи мобилизованных новосибирцев смогут получить три новые льготы