Москва, 5 октября, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Сегодня, 5 октября, по состоянию на 12:40 по мск декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,35%, до $91,48 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Thomas Constant Бочки с нефтью

«Котировки несколько корректируются вниз после бурного роста накануне, когда они превышали $92 за баррель.

Сегодня ОПЕК+ примет решение по квотам добычи на декабрь, и если накануне рынок ожидал, что они будут сокращены на 1 млн баррелей в сутки, то сегодня уже появляются прогнозы, что сокращение составит 2 млн баррелей в сутки.

Тем временем данные от Американского института нефти показали неожиданное сокращение коммерческих запасов в США. И это при том, что за этот период минэнерго выбросило на рынок 6,9 млн тонн нефти из резервов.

Если сегодняшняя статистика от минэнерго подтвердит тенденцию, а ОПЕК+ не разочарует быков, то можно будет увидеть попытку штурма нефтью сопротивления $95 за баррель», — полагает эксперт.

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