Лион, Франция, 5 октября, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Вслед за Парижем, Марселем и Лиллем город Лион во Франции также решил бойкотировать чемпионат мира по футболу, передает BFM TV.

(сс) Edoardo Busti Футбол

Это был один из последних крупных городов Франции. Мэр Лиона Грегори Дусе заверил, что город не будет транслировать ни один матч чемпионата мира по футболу в Катаре, который должен начаться через несколько недель.

Напоминая о приверженности правам человека и защите окружающей среды, Лион считает, что этот чемпионат мира противоречит этим ценностям.

Чемпионат мира по футболу в Катаре должен стартовать 20 ноября.