Волгоград, 5 октября, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Исковое заявление о принудительном взыскании 324 млн рублей причинённого ущерба окружающей среде направил в суд Росприроднадзор, сообщили ИА REGNUM 5 октября в пресс-службе регионального ведомства.

Recyclemag.ru Свалка

Незаконную свалку строительных отходов выявили на территории Дзержинского района Волгограда. Экспертиза установила, что площадь опасного мусора превысила 7 300 кв. метров, а объём составил почти 14 200 кубометров.

За захламление оврага к административной ответственности привлекли компанию «Астра». Организации, занимающейся демонтажом зданий, назначили штраф в размере 70 тысяч рублей. Взыскание было выплачено в полном объёме, однако компания в установленный законом срок не возместила ущерб природе, который экологи оценили более чем в 324 млн рублей.

Межрегиональное управление Росприроднадзора направило исковое заявление в Арбитражный суд Волгоградской области о принудительном взыскании с организации суммы причинённого вреда природе.