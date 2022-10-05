Москва, 5 октября, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Соединённые Штаты заинтересованы в конфликте на территории б. УССР и являются его участниками. Об этом свидетельствуют заявления Пентагона о возможных ударах реактивных систем залпового огня по Крыму. Об этом 5 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«[Такие заявления] и прямо, и косвенно являются подтверждениями непосредственной вовлечённости Соединённых Штатов в этот конфликт», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков также добавил, что это создаёт «чрезвычайно и чрезвычайно опасную ситуацию».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Пентагона Лора Купер заявила, что ВСУ могут использовать снаряды GMLRS для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS для атаки любых целей на территории бывш. УССР. По её словам, такие цели могут находиться и в Крыму, так как, по мнению Вашингтона, полуостров является территорий б. УССР.

Добавим, что секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев ранее заявил, что активность стран НАТО в Черноморском регионе ставит под удар безопасность Крыма. Он добавил, что уровень террористических угроз в Крыму очень высок.

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