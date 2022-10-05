Донецк, , 13:18 — REGNUM Вооружённые формирования нацистского киевского режима обстреляли Куйбышевский район Донецка, город Ясиноватая и населённый пункт Минеральное. Об этом 5 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ ведут обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Отмечается, что обстрел Минерального со стороны ВСУ был зафиксирован в 13:00 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

Также указывается, что в 13:02 киевские нацисты выпустили пять снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка, а в 13:05 — четыре снаряда калибра 122 мм по Ясиноватой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не планирует выступать перед народом с новым обращением.