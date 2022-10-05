Киев, 5 октября, 2022, 13:17 — ИА Регнум. По городу Белая Церковь Киевской области нанесли удар дроны-камикадзе. Об этом сообщил глава Киевской обладминистрации Алексей Кулеба.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

По информации киевских СМИ, беспилотные аппараты впервые смогли пробраться так далеко от линии фронта, совершив атаку на цели в 100 километров от Киева. При этом БПЛА удалось преодолеть систему ПВО.

«Всего шесть попаданий и взрывов. Сейчас продолжается ликвидация последствий обстрелов», — написал Алексей Кулеба в телеграм-канале.

По каким объектам ударили дроны, не уточняется.