Москва, 5 октября, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Федеральный центр поможет регионам решить возможные проблемы с нехваткой средств на поддержку мобилизованных. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 5 октября журналистам, комментируя ситуацию с дефицитом средств в Омской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Омский губернатор Александр Бурков ранее заявил, что в регионе не хватает средств для выплат мобилизованным. Как сообщало ИА REGNUM, он обещал «искать механизм решения этой проблемы».

По словам Пескова, выплаты в условиях частичной мобилизации — это дополнительные расходы, нагрузка на региональные бюджеты, которые и без того идут на программы развития. У одних регионов есть резерв прочности, у других его нет или он небольшой.

«Поэтому такие ситуации могут возникать, но во взаимодействии с федеральным центром это всё будет решаться», — заверил представитель Кремля.

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