Санкт-Петербург, 5 октября, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Глава «Владимирского округа» Санкт-Петербурга Денис Тихоненко («Яблоко») и депутат Дмитрий Прытков («Яблоко») получили повестки в военкомат прямо во время встречи с местными жителями, сообщил 5 октября глава муниципалитета на своей странице в соцсети.

t. me/denis_tikhonenko_glava Глава Владимирского округа Санкт-Петербурга (партия «Яблоко») Денис Тихоненко получил повестку.

По словам Тихоненко, вечером 4 октября сотрудники полиции и представители военкомата прервали встречу муниципальных депутатов с жителями по соучаствующему проектированию благоустройства территории домов.

«Начали называть фамилии наших депутатов, которым должны были вручить повестки, проверять документы у всех пришедших. Повестку вручили и мне. Я, как законопослушный гражданин, расписался в получении», — сообщил Тихоненко, высказав удивление, что из всех глав муниципальных образований он один удостоился чести быть мобилизованным.

«Хоть и являюсь младшим лейтенантом, окончив военную кафедру по специальности «помощник коменданта аэропорта», которая не соответствует перечисленным в указе. Более того, имею проблемы со здоровьем», — прокомментировал глава муниципалитета, добавив, что считает вручение ему повестки нарушением указа президента и ошибкой.

«Я с большим уважением отношусь к людям, исполняющим свой воинский долг, однако в данном случае считаю, что речь идёт о прямом политическом давлении на муниципалитет», — заявил он.

Сообщение о призыве главы муниципалитета разделило пользователей на два лагеря. Так, одни призывают Тихоненко «идти и служить», так как «всё равно ничего для народа не делает». Другие же сетуют, что могут потерять «нормального главу МО». Также пользователи сети посоветовали чиновнику направить жалобу на свою мобилизацию через сайт «Госуслуг» при этом добавив, что повестка, скорее всего, была выдана для уточнения данных в военкомате.

«Многие десятилетиями не ходили в военкоматы и не вносили изменения в личные дела. Поэтому после вручения повестки зачастую происходит обновление учетных записей и человек уходит домой. Переподготовку и учебные сборы, похоже, последние годы тоже многие не проходили», — пояснила пользовательница сети под ником «Ольга Ефимова».

Отметим, что Тихоненко и Прытков не первые чиновники, получившие повестки во время работы. Так, в ходе заседания депутатов МО «Муринское городское поселение» Ленинградской области в зал вошли сотрудники военкомата, которые пытались вручить нескольким депутатам (также от партии «Яблоко»), в том числе их главе, повестки. Чем все закончилось, читайте в материале ИА REGNUM.