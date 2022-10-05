Санкт-Петербург, 5 октября, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга большинством голосов на заседании 5 октября поддержали в первом чтении внесенный Смольным законопроект, регламентирующий выступления уличных музыкантов и вводящий штрафы за нарушения с их стороны.

ИА REGNUM Уличные музыканты

Для того, чтобы выступать, уличный музыкант должен будет подать через МФЦ или иными способами уведомление в уполномоченный орган исполнительной власти. При этом уличные исполнители не должны использовать в своих песнях нецензурную лексику, пропагандировать алкоголь и запрещенные вещества, призывать к нарушению законов, моральных и нравственных норм.

Согласно документу, участки для уличных выступлений в Петербурге разделят на два типа. Первые включают места, где не допускается использование устройств с звукоусилением суммарной мощностью более 1 кВт и игра на ударных инструментах при наличии жилой застройки. Второй тип подразумевает места, где это разрешено. Будет создан адресный перечень мест, где можно получить согласование на выступление.

За нарушение регламента выступления или за выступления без согласования с исполнительной властью нарушители могут получить предупреждение или штраф в размере до пяти тысяч рублей. Штраф для должностных лиц, если они способствовали таким выступлениям, составит до 50 тыс. рублей, а для юрлиц — до 200 тыс. рублей.

Во время обсуждения законопроект подвергся критике со стороны ряда депутатов, отмечавших его слабую конкретику и непроработанность многих вопросов. Это отразилось на голосовании: «за» проголосовали 32 депутата, 13 выступили против.