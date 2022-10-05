Улан-Удэ, , 13:15 — REGNUM В районах Бурятии и в Улан-Удэ созданы специальные комиссии для помощи в заготовке дров нуждающимся семьям мобилизованных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Дрова нужны даже летом Марина Захарова © ИА REGNUM

Комиссии будут работать по заявкам от родных и близких призванных в рамках частичной мобилизации граждан. Помощь будут оказывать оставшимся одним жёнам военнослужащих, одиноким матерям бойцов, а также пожилым родителям старше 60 лет.

«На одну семью положено до 10 кубов дров, а для семей на сельских территориях, приравненных к районам Крайнего Севера — до 20 кубов», — отметили в правительстве.

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