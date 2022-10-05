Москва, 5 октября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Сегодня, 5 октября, по состоянию на 12:30 по мск доллар на Московской бирже растет на 0,51%, до 59,24 рубля. Евро взлетает на 2,61%, торгуясь по 57,87 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Доллар — евро

«Таким образом, курс евро на Московской бирже продолжает снимать перепроданность, приближаясь к паритету с долларом, как и на международном валютном рынке, где за доллар дают около 99 евроцентов.

Дополнительно курсы валют на Московской бирже поддерживает то, что Минфин провел купонные выплаты по своим евробондам в рублях, и теперь держатели бумаг переводят эти средства в валюту.

На международном валютном рынке доллар по-прежнему смотрится сильно. Инвесторы следят за рынком труда в США, охлаждение которого может вызвать приостановку цикла повышения учетных ставок ФРС.

Политическая напряженность, вызванная принятием новых пакетов санкций против России несколько снижается, что, вероятно, приведет к продолжению движения рубля к отметке 60 за доллар. У этой отметке рубль консолидировался в августе и сентябре», — пояснил эксперт.

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