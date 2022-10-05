Ярославль, , 13:19 — REGNUM Прокуратура Ярославской области начала проверку общественного транспорта на исполнение закона о пассажирский перевозках. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Пожар в автобусе в Ярославле прокуратура Ярославской области

Ранее ИА REGNUM сообщало о автобусе, который сгорел на улице Калинина 5 октября. Причиной пожара, вероятно, стала техническая неисправность.

После инцидента ярославская прокуратура начала проверку, по результатам которой эксперты оценят безопасность перевозок. В случае нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

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