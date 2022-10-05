Ярославская прокуратура начала проверку после возгорания автобуса
Ярославль, 5 октября, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Прокуратура Ярославской области начала проверку общественного транспорта на исполнение закона о пассажирский перевозках. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
прокуратура Ярославской области
Пожар в автобусе в Ярославле
Ранее ИА REGNUM сообщало о автобусе, который сгорел на улице Калинина 5 октября. Причиной пожара, вероятно, стала техническая неисправность.
После инцидента ярославская прокуратура начала проверку, по результатам которой эксперты оценят безопасность перевозок. В случае нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.