Москва, , 13:14 — REGNUM Дата, когда сервис «Госуслуги» станет доступен в новых регионах России, пока не определена, об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Максут Шадаев Digital.gov.ru

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«Пока мы работаем. Сейчас дождемся решения и сформируем планы, объявим об этом отдельно», — сказал Шадаев.

Президент России Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров между Россией и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями и федеральные конституционные законы о принятии этих территорий в состав РФ в качестве субъектов.

Договоры подписаны по итогам референдумов на территориях. Конституционный суд признал соответствующими Основному закону договоры о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Договоры были ратифицированы Госдумой 3 октября, Совфедом — 4 октября.

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