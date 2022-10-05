Красноярск, 5 октября, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Более трёх тысяч человек из 36 муниципальных образований Красноярского края приняли участие в уборке берегов водоёмов региона от мусора. За сентябрь было собрано 797,5 кубометров мусора, а общая протяжённость береговой линии составила около 170 км. Об этом сегодня, 5 октября, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

Андрей Черкасский ИА REGNUM На берегу

«Мы завершаем сезон по наведению порядка на берегах водоемов нашего края. Совместными усилиями была продела большая работа. Борцов за чистоту и порядок в наших рядах заметно увеличилось. Надеюсь, что полученный опыт и результат от проделанной работы для многих сохранится в желании беречь природу нашего края и сделать его чище», — отметил министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых.

Основной мусор, которым были «захламлены» береговые линии, — пластиковая посуда, стеклянные бутылки, бумага и салфетки, которые оставляют после себя отдыхающие.

Отмечается, что в период с апреля 2022 года по сегодняшний день в экологических мероприятиях приняли участие более 15 тысяч человек. В общей сложности было собрано 4330 кубометров мусора на 171 км береговой линии.

Как сообщало ИА REGNUM, с наступлением холодов в Якутии завершились работы по очистке отходов, оставленных на территории региона со времён активного освоения российской Арктики. Местные жители, работники промышленных компаний и предприятий очистили на территории Якутии более 1 гектара земли.

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