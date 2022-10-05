Ставрополь, 5 октября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Крупнейший на Северном Кавказе аэропорт «Минеральные Воды» открывает новые авиамаршруты. Они свяжут Ставропольский край с городами Ульяновск и Бугульма (Татария).

Mvairport.ru Международный аэропорт Минеральные Воды

Прямые рейсы стартуют в октябре, сообщили в администрации Минераловодского округа. Они будут выполняться по понедельникам и четвергам. Время в пути составит около трех часов.

Как отметил глава Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко, цена на билет будет невысокой, поэтому гости из Ульяновской области и Татарии смогут побывать на Ставрополье, в свою очередь жители края смогут с комфортом добраться до Ульяновска и Бугульмы.

Напомним, в марте 2022 года из аэропорта «Минеральные Воды» открыли авиарейсы в Архангельск и Красноярск.