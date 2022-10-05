Куйтунский район, Иркутская область, 5 октября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 5 октября сообщило подробности о ДТП со смертельным исходом в Куйтунском районе. Дорожный инцидент произошел около 6:00 местного времени на автодороге Р255 «Сибирь» близ границы между Куйтунским и Зиминским районом около поселка Степной.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пешеходы

Полицейскими предварительно установлено, что 41-летний водитель большегруза FAW, двигаясь в город Ангарск со стороны Тулуна, допустил наезд на мужчину, который находился на проезжей части. От полученных травм пешеход погиб на месте.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют причины дорожно-транспортного происшествия и устанавливают личность погибшего.

Как сообщало ИА REGNUM, с 26 сентября по 2 октября 2022 года на дорогах Иркутска и Иркутского района произошло 21 дорожно-транспортное происшествие, пострадали 16 взрослых и четверо детей.

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