Иркутск, 5 октября, 2022, 13:08 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 5 октября известило о поимке серийного домушника, который промышлял в коттеджном поселке.

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Первое сообщение о преступлении поступило в отдел полиции №10 городского управления 8 августа. Потерпевшая сообщила о том, что неизвестный проник к ней в дом, откуда похитил ювелирные изделия, часы и иностранную валюту на сумму более 800 тысяч рублей. Еще два подобных обращения от жителей поселка Молодежный, с периодичностью в неделю поступили в дежурную часть отдела полиции по Иркутскому району.

Оперативниками 30-летний иркутянин задержан. Доказана его причастность еще, как минимум, к трем кражам, проверяются и другие аналогичные случаи.

Установлено, что он обворовывал частные коттеджи в ночное время, когда хозяева спали. В помещения подозреваемый проникал путем отжатия оконной рамы, иногда находил открытые окна. Во время обыска в квартире задержанного, полицейские изъяли большую часть похищенного имущества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о задержании подозреваемого в совершении серии краж из автомашин. По данным правоохранителей, злоумышленник похищал имущество граждан из автомобилей, оставленных ненадолго открытыми и без присмотра. Предметами хищений становились сумки, телефоны, кошельки и прочие вещи, находящиеся на видном месте в салоне авто.

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