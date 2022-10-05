Донецк, 5 октября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Вооружённые бандеровские формирования обстреляли населённый пункт Старомихайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 5 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

(сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Обстрел ВСУ

Отмечается, что обстрел Старомихайловки со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 12:00 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ещё один военнослужащий с Сахалина погиб при исполнении обязанностей воинской службы в ходе специальной военной операции в защиту Донбасса.