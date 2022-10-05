Донецк, 5 октября, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Ситуация на краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике стабилизируется, сообщил 5 октября врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Краснолиманское направление самое сложное на данный момент, но мы сейчас можем констатировать, что там линия фронта стабилизируется. Противник не оставляет попыток прощупывать оборону. Линия обороны укрепляется, укрепляется всеми доступными способами», — заявил Пушилин.

Он добавил, что это позволит остановить продвижение боевиков ВСУ, подготовить подходящие резервы, а после перейти к освобождению территорий Донецкой и Луганской Народных Республик.