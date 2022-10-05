Кострома, , 13:50 — REGNUM Житель Костромского района Костромской области подал иск к военному комиссариату, он оспаривает призыв по частичной мобилизации. Об этом сообщает Свердловский районный суд Костромы.

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Обосновывая требования, 45-летний мужчина указал, что при призыве не были учтены его заболевания. Кроме этого, в мобилизационном предписании неверно указаны наименование и код его воинской должности.

Первое заседание по делу состоялось сегодня, 5 октября. Однако, рассмотрение иска было отложено на 12 октября, так как суд хочет привлечь к участию в деле администрацию Костромского района.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Костромского областного суда, это первый подобный иск в регионе. В основном резервисты и их родственники обращаются за разъяснением вопросов в прокуратуру, Министерство обороны и мобилизационные комиссии, созданные в каждом муниципалитете региона. Кроме этого, обращения поступают в Общероссийский народный фронт. Всего с 25 сентября к общественникам обратились родственники 173 костромичей, считающих, что их мобилизовали по ошибке.

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