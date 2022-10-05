Москва, , 13:06 — REGNUM В четырёх новых субъектах РФ — в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях — открылись отделения Федеральной налоговой службы, сообщается 5 октября на сайте ФНС России.

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В ведомстве отметили, что пока новые офисы будут выполнять в основном функции центров для регистрации бизнеса и консультаций по налогообложению в переходном периоде.

Работающие компании включат в ЕГРЮЛ автоматически. Привести учредительные документы в соответствие с российскими законами нужно будет до конца 2023 года. Всю необходимую информацию можно получить в новых офисах, на сайте ФНС или по телефонам контакт-центра.

Как ране сообщало ИА REGNUM, Федеральная налоговая служба запустила новый сервис для налогоплательщиков.

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