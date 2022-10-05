Таллин, 5 октября, 2022, 13:05 — ИА Регнум.

99px.ru Электричество

Попытки центробанков Евросоюза и США сбить инфляцию путем повышения процентных ставок чревата тяжелыми последствиями для национальных экономик и для энергетики, не избежит подобных рисков Эстония.

Об этом экономический эксперт Райво Варе заявил эстонскому «Радио 4». По словам Варе, похожая ситуация наблюдалась после 1973 года, когда инфляция в мире и особенно в США также была высокой. И ее удалось сбить именно такими же методами.

«В мире сбивается инфляция, а вместе с этим замедляется экономический рост, а значит — замораживание зарплат, уменьшение потребления, которое является экономическим драйвером», — прогнозирует он.

Варе считает, что рост экономики в Эстонии будет близким к нулю или даже будет спад, а это аукнется фирмам, работающим на экспорт и на потребителя внутри государства. «Это снижение цен на рынке недвижимости, усложнение кредитной ситуации как в плане получения новых кредитов, так и в плане их стоимости для плательщиков — ставки же растут», — пояснил он.

Эксперт добавил к этому сценарию на зиму 2023 года энергетический кризис и дороговизну американского доллара. При неопределенной, кризисной ситуации в мире резервная валюта номер один — доллар — каждый раз укрепляется, но за счет всех остальных валют.

При этом львиная доля мировых экспортных операций и межгосударственного товарообмена продолжается в долларах. Это частично объясняет и повышение цен на энергоносители.

В то же время он не теряет оптимизма и ссылается на опыт старшего поколения: «Люди более старшего возраста помнят, что, например, в 1991 году, пока мы были в рублевой зоне, у нас полугодовая инфляция была 450%, а общегодовая — более 1000%. Как только перешли на крону, в июне 1992 года, второе полугодие в кроновой зоне мы прошли с инфляцией в 90%. Потом она упала до 40%, потом на уровень, на котором мы ее помним».

«Мы отвыкли от того, что инфляция бывает очень высокая. Но на самом деле мы все это уже пережили», — подвел итоги своим размышлениям эстонский эксперт.