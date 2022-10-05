Новосибирск, , 13:05 — REGNUM Новый пакет санкций против России, который согласовал ЕС, очевидно является реакцией на последние политические решения Москвы. Такое мнение высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«При этом политическое значение вводимых санкций очевидно больше экономического — поскольку системный кризис, в который погружается еврозона (и прежде всего её индустриальное «ядро» в лице Германии и Франции), очевидно не располагает Брюссель к односторонним экономическим шагам, памятуя об эффекте бумеранга. Состояние Евросоюза не позволяет ему сегодня рассчитывать на успех в серьёзных и долгосрочных экономических войнах», — подчеркнул Бирюков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что представители стран — членов Евросоюза согласовали новый пакет санкций против РФ. По данным газеты Politico, представителям ЕС удалось достичь рамочного соглашения по содержанию восьмого пакета антироссийских санкций. В него вошла инициатива по введению потолка цен на импорт российской нефти.

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