Новосибирск, 5 октября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Новый пакет санкций против России, который согласовал ЕС, очевидно является реакцией на последние политические решения Москвы. Такое мнение высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«При этом политическое значение вводимых санкций очевидно больше экономического — поскольку системный кризис, в который погружается еврозона (и прежде всего её индустриальное «ядро» в лице Германии и Франции), очевидно не располагает Брюссель к односторонним экономическим шагам, памятуя об эффекте бумеранга. Состояние Евросоюза не позволяет ему сегодня рассчитывать на успех в серьёзных и долгосрочных экономических войнах», — подчеркнул Бирюков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что представители стран — членов Евросоюза согласовали новый пакет санкций против РФ. По данным газеты Politico, представителям ЕС удалось достичь рамочного соглашения по содержанию восьмого пакета антироссийских санкций. В него вошла инициатива по введению потолка цен на импорт российской нефти.

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