Бухарест, 5 октября, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Парламент Румынии приступил к рассмотрению положения о введении единой униформы для учеников средних школ страны. Об этом 5 октября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

Согласно официальной информации, инициаторами документа выступили народные депутаты от крупнейшей румынской оппозиционной партии «Альянс за союз румын» (AUR).

«Это необходимо для того, чтобы минимизировать социальные различия между школьниками», — говорится в заявлении партии.

Предполагается, что для учеников из малоимущих и многодетных семей средства на приобретение униформы будут выделяться из государственного бюджета. Родители остальных детей смогут приобрести соответствующие комплекты по минимальным ценам.

Ранее стало известно, что за эту инициативу готово проголосовать более 70% румынских парламентариев.