Москва, , 13:03 — REGNUM На сегодняшний день вопрос о возможном переносе штаб-квартиры Организации Объединённых Наций из Нью-Йорка обсуждается в рабочем порядке. Об этом 5 октября сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пока что этот вопрос обсуждается в рабочем плане», — подчеркнул дипломат.

Он также отметил, что никаких конкретных предложений на этот счёт не поступало.

Читайте также: В Совфеде предложили перенести штаб-квартиру ООН из США из-за невыдачи виз

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне невыдаче американских виз членам российской делегации, которые должны присутствовать на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, член Совфеда Владимир Джабаров заявил, что пришло время жёстко ставить вопрос о переносе штаб-квартиры ООН из США в другую страну. Прежде всего, с нейтральным статусом, подчеркнул он, назвав в качестве вариантов Австрии или Швейцарию.

Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал такую идею нереалистичной. При этом он подчеркнул, что принимающая страна обязана предоставлять доступ делегациям всех других государств для их прибытия в ООН и работы в рамках организации.

Ранее по теме: Гутерреш назвал нереалистичным перенос штаб-квартиры ООН

Читайте ранее в этом сюжете: МИД: перенос «столицы» ООН находится на стадии обсуждения