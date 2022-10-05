Томск, 5 октября 2022, 13:02 — REGNUM Руководителю представительства Томской области при правительстве России возвращён статус заместителя губернатора. В настоящее время должность занимает советник руководителя региона Николай Слепнёв, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации.

Инаугурация губернатора Томской области Владимира Мазура
Инаугурация губернатора Томской области Владимира Мазура
Цитата из видео Томской филармонии

Губернатор Владимир Мазур объяснил повышение статуса представителя усилением роли этого структурного подразделения. По его словам, представительство в Москве должно стать штабом региона в столице, а не просто «столичным офисом с гаражом.

«Представительство должно начать активно заниматься привлечением инвестиций в регион, быть в гуще деловой жизни, сегодня это задача №1», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, глава субъекта также упразднил должность заместителя губернатора по промышленной политике, а курируемые им департаменты переданы в подчинение другим замам.

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