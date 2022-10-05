Томск, 5 октября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Руководителю представительства Томской области при правительстве России возвращён статус заместителя губернатора. В настоящее время должность занимает советник руководителя региона Николай Слепнёв, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации.

Цитата из видео Томской филармонии Инаугурация губернатора Томской области Владимира Мазура

Губернатор Владимир Мазур объяснил повышение статуса представителя усилением роли этого структурного подразделения. По его словам, представительство в Москве должно стать штабом региона в столице, а не просто «столичным офисом с гаражом.

«Представительство должно начать активно заниматься привлечением инвестиций в регион, быть в гуще деловой жизни, сегодня это задача №1», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, глава субъекта также упразднил должность заместителя губернатора по промышленной политике, а курируемые им департаменты переданы в подчинение другим замам.