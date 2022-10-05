Южно-Сахалинск, 5 октября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Ещё один военнослужащий с Сахалина погиб при исполнении обязанностей воинской службы в ходе специальной военной операции в защиту Донбасса, об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

Скорбь

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Погиб военнослужащий войсковой части 35 390 Роман Андрющенко.

«Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким Романа. Мы скорбим вместе с вами», — написал Лимаренко.

Правительство Сахалина окажет семье погибшего всю необходимую помощь и поддержку.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские нацисты обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка, а также населённый пункт Новосёловка.