Москва, 5 октября, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Проект федерального бюджета на 2023−2025 учитывает все потребности по налаживанию услуг связи в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 октября, об этом заявила замминистра финансов РФ Ирина Окладникова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

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«Все мероприятия, которые необходимо будет провести на вновь присоединившихся к Российской Федерации территориях, они учтены в проекте федерального бюджета», — сказала замминистра на заседании комитета Госдумы по информационной политике.

Проект федерального бюджета на 2023−2025 годы внесен в Государственную думу 28 сентября. Планируется рассмотреть бюджетный пакет в первом чтении за два дня — 26 и 27 октября.