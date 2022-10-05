Абакан, , 13:00 — REGNUM Власти Хакасии 5 октября поздравили педагогов республики с Днём учителя. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Букет для учителя Иван Шилов © ИА REGNUM

«Во все времена учитель — это не только профессия, но и высокое звание», — говорится в поздравлении от имени главы Хакасии Валентина Коновалова и председателя Верховного совета республики Владимира Штыгашева.

«Своим каждодневным трудом и постоянным творческим поиском вы формируете интеллектуальный потенциал Хакасии и России», — обратились Коновалов и Штыгашев к учителям.

Первые лица республики поблагодарили педагогов за их труд, преданность профессии, мудрость и душевную самоотдачу. Особую благодарность они выразили педагогам-ветеранам.

«В этот праздничный день желаем вам профессиональных успехов, благодарных учеников, крепкого здоровья и семейного благополучия!» — говорится в поздравлении.

Добавим, по данным минобрнауки республики, в Хакасии насчитывается около 20 000 педагогов.

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