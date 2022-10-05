Лондон, , 13:00 — REGNUM К заявлениям президента России Владимира Путина всегда внимательным образом прислушивается британское министерство иностранных дел. Об этом 5 октября заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли в интервью радиостанции Би-би-си.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы всегда внимательно прислушиваемся к тому, что говорит Владимир Путин», — сказал он в ответ на вопрос, нужно ли Британии всерьёз относиться к заявлениям российского лидера о решимости Москвы применить для защиты суверенитета России все имеющиеся в его распоряжении средства.

Кроме того, Клеверли уточнил, что Лондон также при этом учитывает якобы имеющуюся у президента РФ «привычку бряцать оружием», и добавил, что британские власти намерены и далее поддерживать киевский режим.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Молдавии Анатолий Носатый выразил благодарность в адрес правительства Великобритании за помощь в обучении молдавских военнослужащих.