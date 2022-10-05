Москва, , 12:59 — REGNUM Предложения киевского режима лишить Россию членства в Совбезе ООН являются нереальными, заявил 5 октября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вопрос о том, чтобы лишить Россию членства в Совете Безопасности, чуть ли не в Генеральной Ассамблее ООН — такие идеи, как и другие, мало продуманные, если не сказать завиральные. Это просто нереально», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что сценарий лишения России статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН реализовать невозможно.

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