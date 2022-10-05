Таллин, 5 октября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Если в первые месяцы с момента начала специальной военной операции на территории б. УССР беженцы из этой страны попадали в Эстонию преимущественно через Польшу, Литву и Латвию, то сейчас явно доминирует приток выходцев из б. УССР из России.

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Об этом сообщил местный портал Delfi со ссылкой на начальника пограничной службы Департамента полиции и погранохраны Эгерта Беличева. По его словам, значительно изменился профиль приезжающих: в начале это были, в основном, женщины и дети, то сегодня в числе приезжающих больше мужчин.

При этом, начиная с лета, существенно возросло и число тех граждан б. УССР, кому не разрешают въезд в Эстонию

По словам главы пограничной службы, наиболее частая причина отказа состоит в том, что приезжающие хотят въехать в Эстонию на тех же самых основаниях, что и беженцы, но на самом деле уже длительное время проживали в России и приезжают сюда не из тех регионов, где продолжаются военные действия.

«Встречаются и такие случаи, когда мы на границе устанавливаем, что человек может быть опасным для общественного порядка или безопасности нашего государства. На это может указывать как прошлое человека, так и то, что он говорит в дополнительном интервью в пограничном пункте», — отметил Беличев.

Он добавил, в страну не допускаются, если такое лицо представило ложную информацию и если у пограничной службы Эстонии есть основание считать, что цель его поездки не является той, о которой он заявляет.