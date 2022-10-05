Джакарта, 5 октября, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Спикер палаты представителей Пуан Махарани встретилась с председателем британского народного совета сэром Линдси Харви Хойлом в преддверии открытия саммита спикеров парламентов государств Группы двадцати, сообщает Antara.

(сс) A-C-K Флаг Индонезии

«Спасибо вам за ваше присутствие на саммите спикеров парламента G20 в здании парламента. Я верю, что присутствие Его Величества будет способствовать беспрепятственному проведению встречи «Большой двадцатки», — заявил Пуан Махарани.

В ходе встречи Пуан Махарани выразила соболезнования от имени индонезийского народа Британии в связи со смертью королевы Елизаветы II.

«Я также хотела бы поздравить короля Карла III, который официально был провозглашен новым королем Англии, сменившим королеву Елизавету II», — отметила Пуан Махарани.

Пуан Махарани приветствовала «дорожную карту» партнерства Индонезии и Великобритании на 2022–2024 годы, которая была согласована министрами иностранных дел двух стран 19 апреля 2022 года.

Партнерство очень важно, поскольку Индонезия и Великобритания сталкиваются со сложными вызовами, такими как высокие затраты на энергоносители, растущая инфляция, проблемы продовольственной безопасности, геополитическая динамика.

Как сообщало ИА REGNUM, делегация Совфеда во главе со спикером палаты Валентиной Матвиенко посетит с визитом Индонезию, где примет участие в восьмом саммите спикеров парламентов государств Группы двадцати (G20).

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