Махачкала, , 12:57 — REGNUM В Дагестане задержали экс-главу Цунтинского района Шамиля Магомедова, скрывавшегося от следствия. Ему были предъявлены обвинения в хищении в особо крупном размере, подделке документов и злоупотреблении полномочиями, и Магомедов ударился в бега, пишет Mash Gor.

Напомним, бывший руководитель Цунтинского района был ранее обвинен в получении взятки в размере 980 тыс. рублей. Суд вынес ему наказание в виде семи лет лишения свободы условно. Однако Магомедов вновь вскоре стал подозреваемым. Его подозревают в совершении хищения в особо крупном размере, а также в злоупотреблении полномочиями.

Задержанный 1 октября в Кизлярском районе Магомедов арестован на два месяца, сообщил Mash Gor.

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